La septuagésima corona del Palacio de Los Tulipanes, la Calle Arriba de las Tablas, descansará en 2025 sobre las sienes de Almendra Sofía Crovari Correa, apodada “La Reina Titanio”.

Para esta futura soberana, tal título representa la responsabilidad de preservar el folclor y la historia de su tierra, además de ofrecer un Carnaval de altura.

“Calle Arriba de Las Tablas es la tuna más grande del país, la primerísima y única con 70 reinas; es la tuna ejemplo para muchas otras en el país y por eso es un honor representarla. Me estoy preparando muchísimo para dejar su nombre en alto”, comenta Crovari Correa.

Rutinas en el gimnasio, clases de baile y de dicción son parte del proceso de la beldad, de 22 años. “Tengo un largo camino por delante para dar lo mejor de mí. Pueden esperar muchas sorpresas, el buen gusto y la gracia que siempre nos distingue”.

Y ¿en cuánto está valorado un Carnaval de altura como los de Calle Arriba?, según Crovari Correa uno puede superar los 100 mil dólares.

Sobre la rivalidad con la tuna contraria, la Calle Abajo, asegura que es “sana y la gracia del Carnaval”.

Agrega que: “Todavía no conozco personalmente a la otra reina, pero todo alrededor de esta costumbre lo considero jovial... Las tonadas pueden ser fuertes, sin embargo, ya me mentalizo para ellas, no dejaré que me afecten, y es que tengo todo el apoyo de mi familia, que está súper orgullosa”.

Farra en Panamá

Hoy tendrá lugar el baile de presentación oficial de S.M. Almendra Sofía Crovari Correa, desde el Hotel Las Américas Golden Tower de ciudad de Panamá.

“Los Patrones de la Cumbia” Samy y Sandra Sandoval amenizarán esta velada, en la que el público también podrá apreciar shows de djs y murgas.

El valor de la entrada en taquilla será de B/. 25.00