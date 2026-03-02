Cultura

La mujer que convirtió el silencio en una voz de esperanza

La mujer que convirtió el silencio en una voz de esperanza
Cortesía | Giovanna Troncoso es directora de Marketing y Comunicaciones, presidenta la Fundación Oír es Vivir y embajadora de Hidden Disabilities Sunflower Panamá.
La mujer que convirtió el silencio en una voz de esperanza
ML | Examinan a una niña.
La mujer que convirtió el silencio en una voz de esperanza
La mujer que convirtió el silencio en una voz de esperanza
La mujer que convirtió el silencio en una voz de esperanza
La mujer que convirtió el silencio en una voz de esperanza
La mujer que convirtió el silencio en una voz de esperanza
La mujer que convirtió el silencio en una voz de esperanza
La mujer que convirtió el silencio en una voz de esperanza
Zulema Emanuel
02 de marzo de 2026

En el marco del próximo Día Mundial de la Mujer, la labor de Giovanna Troncoso destaca como un referente de impacto social en Panamá. Como presidenta de la Fundación Oír es Vivir y embajadora de Hidden Disabilities, Troncoso ha convertido su vivencia personal (madre de un usuario de implante coclear) en una misión colectiva que ya ha beneficiado a más de 40,000 personas.

Para ella, el éxito de su gestión no ha sido cuestión de azar, sino de una convicción inquebrantable: “Vivir en carne propia el camino de mi hijo me permitió empatizar desde el corazón. No fue suerte; fue determinación para cambiar paradigmas y hacer que las cosas ocurrieran”, asegura.

A lo largo de 18 años, Troncoso ha derribado barreras educativas para posicionar la salud auditiva en la agenda pública, utilizando su rol femenino como un puente de conexión humana. Su enfoque no solo busca soluciones clínicas, sino también una sociedad más empática a través de iniciativas como el “Cordón de Girasol” para discapacidades no visibles.

Al mirar atrás, Troncoso reflexiona sobre la fuerza que surge ante la adversidad: “Le diría a la Giovanna que recibió el diagnóstico de su hijo hace años que admiro su tenacidad”.

Aboga por el conocimiento

ML | Su mensaje para este 8 de marzo se dirige a las mujeres que actúan como pilares en la rehabilitación de sus familias. “A las madres y abuelas les digo que ¡Sí se puede! Conviértanse en el motor de un ecosistema de apoyo. Saber es poder, y oír debería ser un derecho de todos y no un privilegio de algunos”, afirmó Giovanna Troncoso con la esperanza de seguir allanando el camino para futuras generaciones.

Crónica de vida

Giovanna Troncoso ha vivido la experiencia de la discapacidad auditiva a través de 2 de sus 3 hijos.

Desde hace 16 años dirige la Fundación dedicada a la salud auditiva.

Han beneficiado a más 40,000 personas en Panamá.

Estrenó la semana pasada el documental “8 cuentos sobre mi hipoacusia”.

Tags:
Niños
|
audición
|
Giovanna Troncoso
|
Fundación Oír es Vivir
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR