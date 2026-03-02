La mujer que convirtió el silencio en una voz de esperanza

En el marco del próximo Día Mundial de la Mujer, la labor de Giovanna Troncoso destaca como un referente de impacto social en Panamá. Como presidenta de la Fundación Oír es Vivir y embajadora de Hidden Disabilities, Troncoso ha convertido su vivencia personal (madre de un usuario de implante coclear) en una misión colectiva que ya ha beneficiado a más de 40,000 personas.

Para ella, el éxito de su gestión no ha sido cuestión de azar, sino de una convicción inquebrantable: “Vivir en carne propia el camino de mi hijo me permitió empatizar desde el corazón. No fue suerte; fue determinación para cambiar paradigmas y hacer que las cosas ocurrieran”, asegura.

A lo largo de 18 años, Troncoso ha derribado barreras educativas para posicionar la salud auditiva en la agenda pública, utilizando su rol femenino como un puente de conexión humana. Su enfoque no solo busca soluciones clínicas, sino también una sociedad más empática a través de iniciativas como el “Cordón de Girasol” para discapacidades no visibles.

Al mirar atrás, Troncoso reflexiona sobre la fuerza que surge ante la adversidad: “Le diría a la Giovanna que recibió el diagnóstico de su hijo hace años que admiro su tenacidad”.