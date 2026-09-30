Cultura

El ritmo de los Camisas Rojas: las orquestas bomberiles de Panamá

Surgieron como una forma de fortalecer la convivencia y acercar la institución a las comunidades

El ritmo de los Camisas Rojas: las orquestas bomberiles de Panamá
ML | Orquesta de la Zona Regional de Panamá Oeste.
El ritmo de los Camisas Rojas: las orquestas bomberiles de Panamá
ML | Músicos del grupo.
El ritmo de los Camisas Rojas: las orquestas bomberiles de Panamá
ML | Orquesta La Migra.
El ritmo de los Camisas Rojas: las orquestas bomberiles de Panamá
ML | Presentación del SPI.
El ritmo de los Camisas Rojas: las orquestas bomberiles de Panamá
ML | Instrumentos de viento.
Gina Arias
30 de septiembre de 2026

Los bomberos son reconocidos por arriesgar sus vidas para combatir incendios, atender emergencias y proteger a la ciudadanía. No obstante, también destacan a través de sus bandas de música durante los desfiles patrios y orquestas bomberiles en actividades culturales.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá (BCBRP) mantiene orquestas presentes en diferentes regiones, entre ellas destaca “Son del Bayano” de Chepo, fundada el 5 de agosto de 2004 bajo la visión del teniente coronel Cirilo Castillo, quien buscaba crear una agrupación musical con 100% talento bomberil. Conforme a los Camisas Rojas “su creación nació precisamente de la iniciativa de bomberos que buscaban ofrecer música durante las actividades de la institución y de la comunidad”. Con más de 20 años de historia, como su nombre lo dice, rinde homenaje a la tierra chepana y a la cuenca del Río y Lago Bayano.

También se suman la Orquesta de la Zona Regional Panamá Oeste y la Orquesta de la Zona Regional Colón. El repertorio de las orquestas bomberiles refleja la diversidad cultural del país con salsa, boleros, música nacional, música típica panameña, ritmos dominicanos, música cubana y otros géneros tropicales.

La famosa Orquesta Mayor
de la Policía Nacional

ml | La Orquesta Mayor de la Policía Nacional de Panamá destaca principalmente por su identidad asociada con la salsa y la música bailable. Ha acompañado a artistas como Wichi Camacho. Tienen un tema musical propio: “Soy Policía”.

“La Migra”, el sonido que
identifica a migración

ml | La Orquesta del Servicio Nacional de Migración “La Migra” es la agrupación musical oficial del SNM. Su repertorio está orientado principalmente hacia la salsa, música tropical, música bailable y expresiones de la cultura panameña.

El mambo del Servicio de Protección Institucional

ml | La Orquesta del Servicio de Protección Institucional (SPI) cuenta con aproximadamente una veintena de integrantes y se especializa en somidos del mambo, son montuno, boleros y otros géneros de la época dorada de la música latina.

El Senan y el Senafront al compás
de la salsa y el típico

ml | La Orquesta del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) se caracteriza por interpretar salsa, tropical y popular. Por su parte, la Orquesta del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) mantiene un repertorio al que suma típico y merengue.

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