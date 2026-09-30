El ritmo de los Camisas Rojas: las orquestas bomberiles de Panamá

Los bomberos son reconocidos por arriesgar sus vidas para combatir incendios, atender emergencias y proteger a la ciudadanía. No obstante, también destacan a través de sus bandas de música durante los desfiles patrios y orquestas bomberiles en actividades culturales.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá (BCBRP) mantiene orquestas presentes en diferentes regiones, entre ellas destaca “Son del Bayano” de Chepo, fundada el 5 de agosto de 2004 bajo la visión del teniente coronel Cirilo Castillo, quien buscaba crear una agrupación musical con 100% talento bomberil. Conforme a los Camisas Rojas “su creación nació precisamente de la iniciativa de bomberos que buscaban ofrecer música durante las actividades de la institución y de la comunidad”. Con más de 20 años de historia, como su nombre lo dice, rinde homenaje a la tierra chepana y a la cuenca del Río y Lago Bayano.

También se suman la Orquesta de la Zona Regional Panamá Oeste y la Orquesta de la Zona Regional Colón. El repertorio de las orquestas bomberiles refleja la diversidad cultural del país con salsa, boleros, música nacional, música típica panameña, ritmos dominicanos, música cubana y otros géneros tropicales.