La magia del ‘Cosplay Fest’ llega a Albrook Mall

La fantasía, la creatividad y la cultura geek se apoderan de la ciudad de Panamá con la nueva edición del ‘Cosplay Fest’, que se celebrará los días 23 y 24 de agosto en la Plaza del Delfín de Albrook Mall.

Bajo el lema “Vive la magia, sé el héroe”, el festival reunirá a fanáticos del anime, manga, cómics y videojuegos, además de ofrecer actividades variadas como presentaciones de artes marciales, concursos de Just Dance, exhibiciones artísticas y stands de emprendedores relacionados con esta vibrante comunidad.

Uno de los momentos más esperados será el concurso de cosplay, donde los participantes podrán demostrar su talento transformándose en sus personajes favoritos y competir por premios especiales.