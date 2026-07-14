La edición 30 del Best of Panama evaluará 102 lotes de café de especialidad

Con 102 lotes de café de especialidad, incluidos 70 de la variedad Geisha, Panamá se alista para la XXX edición del Best of Panama (BOP), certamen en el que los productores buscarán volver a conquistar a los compradores internacionales y superar el récord de 98 puntos alcanzado en la competencia de 2025.

Según el reporte emitido, la competencia reunirá 35 lotes de Geisha Lavado, 35 de Geisha Natural y 32 de Varietales, cada uno de 30 kilogramos, preparados por 47 productores que participarán en el principal concurso de cafés especiales del país, organizado por la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP).

La edición de este año se desarrollará en medio de una cosecha marcada por una disminución de hasta el 50 % de la producción en algunas regiones cafetaleras. Sin embargo, los productores sostienen que la calidad del grano se mantiene.

La Cata Nacional se realizará del 20 al 24 de julio y permitirá seleccionar los 24 mejores lotes de cada categoría. Posteriormente, del 28 de julio al 1 de agosto, se llevará a cabo la Cata Internacional, en la que un jurado de especialistas elegirá a los ganadores y a los lotes que participarán en la subasta electrónica del Best of Panama.

El presidente de la SCAP, Ricardo Koyner, señaló que el reto de este año será superar el desempeño alcanzado en la edición anterior.

“Cada año es más difícil obtener estos puntajes. Realmente son únicos; en una competencia lograr una calificación de 98 puntos y cafés que hayan alcanzado los 100 puntos, como ocurrió el año pasado, es algo muy difícil de superar, incluso para el productor panameño”, dijo.

Entre los participantes estará el productor Graciano Cruz Landero, quien competirá con un Geisha Lavado y un Geisha Natural de Los Lajones Bambú, cultivados a 2,000 metros sobre el nivel del mar. Explicó que las condiciones climáticas de la temporada favorecieron el desarrollo del grano.

Por su parte, Wilford Lamastus, de Lamastus Family Estate, consideró que “los cafés de este año de Lamastus Family Estate han sido los mejores que hemos catado en los últimos 11 años. El éxito de SCAP es que hemos trabajado en conjunto durante 30 años y compartimos información. Este año no creo que el puntaje baje de 98, porque los cafés están al mismo nivel o incluso mejor que el año pasado”.