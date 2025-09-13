La comedia teatral ‘Hello Susy’ explora la relación entre el ser humano y la tecnología

En un mundo cada vez más digital, la obra de teatro “Hello Susy” invita al público a reflexionar sobre la dependencia tecnológica con una dosis de humor. La pieza, escrita y dirigida por el actor y guionista Albi De Abreu, se presentará el 15 de septiembre a las 8:00 p.m. en el Teatro Pacific.

La trama se centra en Roberto, un hombre cuya vida es controlada por su asistente virtual Susy. Todo parece ir bien hasta que la aparición de un antiguo amor, Jimena, desencadena un hilarante conflicto de celos entre la máquina y el humano.

La obra cuenta con la actuación de Albi De Abreu y la voz de Ana María Simón como Susy. Ambos artistas tienen una destacada trayectoria internacional. De Abreu ha participado en más de 54 producciones y Simón es una reconocida actriz y presentadora.

Según Grupo CARDIGANS, “En un tiempo donde la tecnología ha invadido incluso los rincones más íntimos de la vida cotidiana, ‘Hello Susy’ llega al teatro como una comedia provocadora y entrañable que invita al público a reflexionar sobre la dependencia digital, el amor y la experiencia humana”.

“Hello Susy” es una comedia contemporánea de 70 minutos que combina tecnología, emociones y humor inteligente para ofrecer una perspectiva sobre el mundo actual.

Las entradas para la función del 15 de septiembre ya están disponibles en goliiive.com. Para más detalles, puedes seguir a los protagonistas en Instagram: @anamariasimon y @albideabreu.