$!La ciencia detrás de los colores y formas de los medicamentos

Al momento de tomar un medicamento, muchas personas se preguntan por qué algunas pastillas son redondas, otras alargadas, de distintos colores o incluso de tamaños muy diferentes. Especialistas aseguraron que detrás de estas características existen razones técnicas, de seguridad y diseño farmacéutico.

Pedro Juan Adames Mencomo, farmacéutico regente de Laboratorios Rigar S.A., explicó que las diferencias en color, forma y tamaño no son decisiones al azar, sino elementos que ayudan a facilitar la identificación del medicamento, mejorar la seguridad del paciente y favorecer el cumplimiento de los tratamientos.

Según Adames, la forma de una pastilla puede influir en la manera en que se desintegra y libera el medicamento dentro del organismo. En cuanto al tamaño, indicó que suele estar relacionado con la cantidad de medicamento que contiene cada tableta.

Por su parte, Alicia Mayte Castillo Mendoza, subdirectora nacional de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud, destacó que estas características también contribuyen a proteger la calidad del medicamento.

La especialista agregó que el diseño farmacéutico ha evolucionado en los últimos años con el objetivo de hacer más cómodo el tratamiento para los pacientes. Entre los avances mencionó comprimidos más pequeños, cápsulas de fácil deglución, medicamentos masticables y sistemas de liberación prolongada que reducen la cantidad de dosis necesarias durante el día.

Desde el ámbito académico, Erick Montero, profesor catedrático de Biofarmacia y Diseño de Fármacos de la Facultad de Farmacia de la Universidad Latina, explicó que existen tres presentaciones como: “las tabletas tradicionales en polvo compactado, las cápsulas que se usan cuando el medicamento sabe muy mal o cuando necesitamos que se disuelva rápido en el estómago, y las grageas y comprimidos recubiertos que parecen un caramelo y ayudan a cuidar el estómago”.