Katherine López, de 37 años, representará a David en el Miss Universe Panamá

La Organización Señorita Panamá designa a Katherine Stefanie López Tribaldos como la representante oficial del distrito de David para la edición 2026. A sus 37 años, López Tribaldos se convierte en una figura clave de la competencia, destacando por ser madre de tres hijos y poseer una sólida trayectoria que fusiona el modelaje profesional con el éxito en el mundo de los negocios y la tecnología.

El perfil de la nueva representante de la “Ciudad de David” es descrito por la organización como el de una mujer integral y multidisciplinaria. Además de su faceta como empresaria, Katherine es mercadóloga y especialista en marketing digital y programación, atributos que aportan una visión contemporánea y técnica al concurso. Su elección responde a los valores de liderazgo y evolución que el Miss Universe Panamá busca proyectar en la escena internacional.

Desde el punto de vista institucional, la designación de López Tribaldos representa una ruptura con los estándares tradicionales, apostando por la madurez y la determinación. Según el comunicado oficial, su participación simboliza la capacidad de la mujer panameña para reinventarse, elevando el nivel de la representación nacional al combinar la preparación académica con el emprendimiento y la proyección global.

Finalmente, con esta designación, la Organización Señorita Panamá no solo resalta la belleza, sino que posiciona a David como un eje estratégico para el turismo y la cultura.