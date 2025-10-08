Karol G encabezará el Victoria’s Secret Fashion Show 2025 en Nueva York

La superestrella colombiana Karol G, será la figura principal del Victoria’s Secret Fashion Show 2025, anunció hoy la marca en sus redes oficiales.

Ganadora del Grammy y referente global de la música latina, Karol G liderará un elenco artístico compuesto exclusivamente por mujeres, consolidando su presencia en el escenario internacional de la moda y el entretenimiento.

Junto a ella estarán Madison Beer, cantante multiplatino nominada dos veces al Grammy; Missy Elliott, ícono cultural y pionera del hip hop con cuatro premios Grammy; y el grupo femenino de K-pop TWICE, uno de los más vendidos de todos los tiempos.

Todas las artistas compartirán protagonismo con las supermodelos más reconocidas del mundo en un espectáculo que promete redefinir el concepto de pasarela.

El evento se transmitirá en vivo el miércoles 15 de octubre a las 7 p.m. ET a través de Instagram, YouTube y TikTok de Victoria’s Secret.

Además, los usuarios de Amazon en Estados Unidos podrán seguir la transmisión en Prime Video y Amazon Live.

La Alfombra Rosa comenzará a las 6:30 p.m. ET, marcando el inicio de una noche que celebra el talento femenino en todas sus formas.

El Victoria’s Secret Fashion Show se ha consolidado como un evento icónico que trasciende la moda para convertirse en una plataforma global de entretenimiento, diversidad y empoderamiento femenino.

Su impacto va más allá de la pasarela: reúne a supermodelos, artistas internacionales y millones de espectadores en una celebración de estilo, innovación y narrativa visual.

En su edición 2025, con un elenco artístico exclusivamente femenino encabezado por Karol G, el show reafirma su papel como vitrina cultural que refleja las transformaciones sociales y estéticas de una audiencia cada vez más conectada, multicultural y exigente.