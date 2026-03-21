Kany García ve un reto “que no es fácil” aterrizar en junio en la Plaza de España con ‘Puerta Abierta’

La cantautora puertorriqueña Kany García actuará en la Plaza de España de Sevilla dentro del ciclo Icónica Santalucía Sevilla Fest el próximo 17 de junio con su gira ‘Puerta Abierta’, una cita que afronta como un reto en una ciudad donde, según ha reconocido, “no es una plaza fácil”.

En una entrevista concedida a Europa Press, la artista ha explicado que el público sevillano tiene un carácter especial y que, cuando conecta con un artista, “se quedan contigo para toda la vida”, aunque ha advertido de que no es un escenario que “se le da a todo el mundo”.

García ha señalado que llega a este concierto con una percepción marcada por lo que le han trasladado otros compañeros del sector, lo que le ha permitido anticipar el tipo de respuesta del público antes incluso de subirse al escenario.

En este sentido, ha recordado que recibió una llamada de una amiga con familia en Sevilla que le trasladó la buena acogida inicial de la gira, con personas que ya habían adquirido entradas, lo que interpretó como “un buen indicio”.

La artista ha explicado que este tipo de señales influyen en la forma en la que se enfrenta a cada concierto, especialmente en plazas con una identidad cultural tan marcada.

Asimismo, ha indicado que este contexto convierte la actuación en un reto añadido, algo que, lejos de suponer un freno, encaja con su forma de entender la música y los directos.

García ha subrayado que los desafíos forman parte de su personalidad y que afrontar conciertos en este tipo de escenarios es algo que le “fascina”.

Kany García ha insistido en que Sevilla es una de esas ciudades que marcan la trayectoria de un artista, tanto por la exigencia del público como por la conexión que puede generarse con él.

“Si entras a Sevilla y te va bien te puedes relajar un poquito”, ha señalado que le han comentado otros compañeros, aunque ha matizado que no comparte esa idea de relajación ante un escenario de este tipo.

En este sentido, ha explicado que se trata de una plaza donde “no es fácil” y que no todos los cantautores consiguen consolidarse ante este público.

La artista ha añadido que, sin embargo, cuando el público sevillano conecta con un artista, “se quedan contigo para toda la vida”, lo que convierte este tipo de conciertos en especialmente relevantes.

Asimismo, ha indicado que este equilibrio entre exigencia y fidelidad es lo que hace que ciudades como Sevilla tengan un valor especial dentro de una gira.

La cantante ha destacado también el valor simbólico de actuar en espacios como la Plaza de España de Sevilla, que ha definido como lugares con una fuerte carga histórica.

En este sentido, ha señalado que cuando se sube a este tipo de escenarios lo hace con “cierto respeto” por todo lo que representan.

“Cuando vas a este tipo de espacios donde tienen una historia impresionante siempre se vuelve un lugar al que uno le tiene cierto respeto a la hora de subirse al escenario”, ha explicado.

García ha indicado que estos espacios no solo son relevantes por su valor arquitectónico o cultural, sino también por las experiencias que generan en el público.

En este contexto, ha subrayado que son lugares donde la música permite a las personas “sanar cosas, divertirse, distraerse”, lo que añade una dimensión adicional al concierto.ANDALUCÍA, PARTE DE SU HISTORIA PERSONAL

Además, la artista ha subrayado la conexión personal que mantiene con Andalucía, una comunidad que vincula directamente con su infancia.

“Para mí también es regresar a un montón de recuerdos de mi niñez”, ha señalado, al recordar los viajes que realizó a ciudades como Sevilla o Málaga.

García ha explicado que pasó temporadas en Andalucía durante su infancia, lo que ha influido en su forma de entender la cultura.

En este sentido, ha destacado las similitudes que percibe entre Andalucía y Puerto Rico, especialmente en aspectos relacionados con la forma de ser o de expresarse.

“Hay innumerables cosas que creo que esas cosas que siempre nos acercan”, ha indicado, en referencia a esos vínculos culturales.

Asimismo, ha asegurado que estas conexiones hacen que su relación con el público andaluz sea distinta a la que mantiene en otros territorios.

Sobre su último trabajo, ‘Puerta Abierta’, la artista ha explicado que se trata de un álbum muy vinculado a su identidad.

“La Puerta Abierta es una puerta a mi ADN”, ha señalado, al explicar el concepto del disco. García ha indicado que el trabajo recoge elementos de su cultura y de la música con la que se crió, así como historias personales.

Asimismo, ha subrayado que el álbum incluye una mayor variedad musical respecto a trabajos anteriores. En este sentido, ha destacado la incorporación de nuevos géneros y colaboraciones, como el merengue pambiche junto a Juan Luis Guerra.

La artista ha explicado que este tipo de retos forman parte de su evolución tras casi dos décadas de carrera.

Así, la gira de ‘Puerta Abierta’ arrancará el 17 de abril y se prolongará hasta finales de año, con cerca de 80 fechas previstas.

Kany García ha señalado que la puesta en escena ha sido diseñada desde el inicio del proceso creativo del disco. En este sentido, ha indicado que se trata de la gira más pensada de su carrera.

Asimismo, ha explicado que el proyecto ha sido concebido como una propuesta integral, en la que la música y la escenografía están conectadas. La artista ha subrayado que esta planificación responde a la ambición del proyecto y al momento que atraviesa en su carrera.

Tras casi dos décadas en la música, Kany García ha afirmado que se encuentra en un momento de “plenitud”. “Diría plenitud, porque es que así me siento”, ha señalado al definir su etapa actual.

La artista ha explicado que esta etapa está marcada por una mayor tranquilidad y por el disfrute de su carrera. Asimismo, ha indicado que ha cambiado su forma de afrontar el trabajo, siendo más selectiva y dando más valor a sus decisiones.

En este sentido, ha subrayado la importancia de saber decir no como parte del crecimiento personal. Finalmente, ha asegurado que su objetivo en los conciertos es ofrecer una experiencia completa al público, en la que puedan vivir distintas emociones.