$!Julián Martínez guía a los lectores por el mundo del café mexicano

El café mexicano será uno de los protagonistas de la Feria Internacional del Libro de Panamá, con la presentación de “Café, arte y cultura”, una obra de 304 páginas del barista, tostador y sommelier Julián Martínez Morales, quien visitará el país el próximo 29 de agosto.

Martínez explicó que la idea del libro nació hace tres años, con el propósito de romper con el formato tradicional de muchas publicaciones sobre café.

Para ello, detalló que decidió realizar un trabajo documental en las fincas, desde el semillero y los invernaderos, hasta los procesos de producción, con información actualizada sobre el café en México y Latinoamérica.

El autor destacó que el proceso incluyó visitas a fincas y un amplio trabajo fotográfico que tuvo que repetirse debido a las afectaciones provocadas por una crisis climática que impactó las cosechas.

Martínez resaltó que uno de los principales objetivos fue evitar el uso de fotografías de archivo y construir un documento que mostrara de manera auténtica el ecosistema del café mexicano. El libro recorre alrededor de 15 estados productores y pone atención en aquellos que representan una menor proporción de la producción nacional que han logrado destacar por la calidad de sus cosechas.

El barista explicó que trabajó junto a chefs, pasteleros, mixólogos y otros profesionales para crear recetas que se alejaran de las preparaciones tradicionales asociadas al café. Por ello, el libro incluye propuestas saladas como aguachiles, rack de cordero, pork belly y preparaciones con callo de hacha, además de postres.

Durante su visita a Panamá, Martínez destacó el crecimiento que ha tenido Panamá en materia de calidad cafetera y consideró que la combinación entre literatura y café puede abrir nuevas posibilidades dentro de las ferias del libro.