Juan Díaz tendrá una Biblioteca Digital

La Alcaldía de Panamá continúa impulsando el acceso a la tecnología y la educación con el avance del proyecto de Bibliotecas Digitales. Como parte de esta iniciativa, publicó en el portal Panamá Compra la licitación por mejor valor para la construcción de una Biblioteca Digital en el corregimiento de Juan Díaz, que beneficiará a miles de personas que viven en este distrito.

El proyecto cuenta con un precio de referencia de B/. 938,304.00 y busca ofrecer a la comunidad una plataforma innovadora para el almacenamiento, organización y gestión de documentos y recursos multimedia en formato digital, entre ellos libros, revistas, artículos, audios y videos.

Asimismo, la Biblioteca Digital permitirá a los usuarios acceder de forma remota, a través de internet y desde sus dispositivos móviles o computadoras, a una amplia variedad de contenidos educativos e informativos, eliminando las limitaciones de espacio y horario, de esta forma fortalecen el acceso al conocimiento para todos los ciudadanos.