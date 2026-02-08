Cultura

Jr. Ranks anuncia que cumplirá con sus compromisos artísticos tras la muerte de su hijo

Redacción Web
08 de febrero de 2026

El artista panameño del género urbano Juan Vargas, conocido como Jr. Ranks, emitió un comunicado en el cual expresó su agradecimiento por los mensajes de solidaridad, respeto y cariño que recibió tras la sensible pérdida de su hijo.

“Luego de una conversación que se sostuvo con el corazón en la mano, Jr. Ranks ha decidido mantener y cumplir con todos sus compromisos artísticos, honrando la memoria de su hijo de la forma que él habría querido: viendo a su padre hacer música. Esta es una profesión donde muchas veces el duelo se vive en silencio y, en su caso, el escenario también será un espacio para drenar y transformar el dolor con respeto y fortaleza”.

En la nota, publicada en redes sociales, el artista afirmó que su hijo amaba la música y era un gran admirador de su carrera profesional.

“Este es el tributo más honesto para honrar la memoria de su hijo... Seguiremos impulsando con fuerza los temas nuevos y proyectos en camino”, concluye la publicación.

