Cultura

Jóvenes llevan la música sinfónica a Ngäbe Buglé

Jóvenes llevan la música sinfónica a Ngäbe Buglé
Cortesía | jóvenes músicos tocando el trombón durante el segundop concurso nacional juvenil de bandas de concierto organizado por el Ministerio de Educación.
Jóvenes llevan la música sinfónica a Ngäbe Buglé
Jóvenes llevan la música sinfónica a Ngäbe Buglé
Cortesía | Una joven tocando el saxofón.
Jóvenes llevan la música sinfónica a Ngäbe Buglé
Cortesía | Estudiantes tocando el corno y trompetas.
Jóvenes llevan la música sinfónica a Ngäbe Buglé
Cortesía | Estudiantes y docentes de la banda.
Jóvenes llevan la música sinfónica a Ngäbe Buglé
ML | Brian Pineda, clarinete.
Maribel Salomón
16 de septiembre de 2026

La música sinfónica abrió un nuevo capítulo en la comarca Ngäbe Buglé con el debut de su primera banda sinfónica regional, integrada por 35 estudiantes que están entre 9 y 18 años. La agrupación se presentó por primera vez en agosto de 2026, durante el Segundo Concurso Nacional Juvenil de Bandas de Concierto, según explicó su director, Javier Alfonso Rodríguez Camarena.

Rodríguez, quien también dirige la banda del IPT Buenos Aires y coordina las agrupaciones de la región, contó a Metro Libre que al llegar a la comarca hace unos dos años, después de trabajar durante una década en Santiago, Veraguas, identificó una menor presencia de agrupaciones musicales organizadas. “Al llegar allá ya me tocó una gran diferencia de cultura, de oportunidades”, señaló.

Rodríguez detalló que para integrar la banda participaron estudiantes del CEBG Alto Caballero, el Colegio del Valle de Ñürüm y el IPT Buenos Aires. Los jóvenes fueron preseleccionados por sus directores y luego participaron en una residencia de varios días para ensayar, organizar el repertorio y adaptarse a trabajar como una sola agrupación.

Para Rodríguez, uno de los principales aportes del proyecto es generar oportunidades de formación y proyección para los jóvenes de la comarca. También señaló que la iniciativa ha despertado interés en la comunidad y permitió establecer un primer vínculo con el Ministerio de Educación para impulsar nuevas propuestas musicales en la región.

Entre los retos, el director mencionó la falta de instrumentos suficientes. Explicó que actualmente utilizan principalmente equipos de los centros educativos y recursos obtenidos mediante autogestión. Aunque el CEBG Alto Caballero recibió recientemente una donación de instrumentos del Ministerio de Educación, Rodríguez indicó que buscan ampliar el inventario de la banda regional para contar con una instrumentación más completa.

$!Jóvenes llevan la música sinfónica a Ngäbe Buglé
“Quiero que la banda se convierta en una plataforma de formación y nuevas oportunidades para los jóvenes de la comarca”, destacó.
Nueva meta para la comarca

ml | Rodríguez destacó que “mi aspiración es tener la misma visión que tienen Herrera, Los Santos, Panamá Oeste, Veraguas, dentro de la comarca, busco que mis estudiantes puedan participar en conciertos y competencias en igualdad de condiciones.

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