Jóvenes de David lanzan el cómic “El grito del Marañón”

El arte secuencial se abre paso en Chiriquí con el lanzamiento de El Grito del Marañón, una innovadora propuesta gráfica concebida, ilustrada y editada íntegramente por adolescentes del Club de Cómics de David.

Impulsado por la Dirección de Culturas de la Alcaldía de David, este proyecto reúne el talento de cinco jóvenes de entre 12 y 17 años, José González, Cristy Samudio, Indira Lorenzo, Itzayana García y Mattiews Martínez, quienes plasman en viñetas desde vivencias personales hasta crítica social.

“Es un trabajo realmente comunitario y de crecimiento para jóvenes talentosos. Los mismos chicos forman parte de la selección editorial, diseño de portadas y diagramación”, destacó Jonathan A. Cáceres Solís, coordinador de programas culturales del municipio.

La iniciativa busca transformar el hábito del dibujo en una vocación técnica y profesional competitiva dentro de la pujante industria internacional del cómic y la animación. Financiada mediante esfuerzo municipal y patrocinios locales, esta primera edición se distribuye de forma gratuita tanto en formato impreso como digital.

Cáceres anunció que abrirán una nueva convocatoria sin costo, en septiembre, para sumar a más miembros al club.