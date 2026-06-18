Cultura

Jóvenes de comarcas se capacitan en inteligencia artificial y ciberseguridad

El taller contó con la instrucción técnica de los exbecarios del programa Mashav, Kelvin Alvarado y Elvis Ramírez, quienes adaptaron los conceptos tecnológicos a las realidades y lenguas de las poblaciones originarias de Panamá

Jóvenes de comarcas se capacitan en inteligencia artificial y ciberseguridad
Embajada de Israel | Expositores de “Pueblos Indígenas 360” en el salón Presidencial de APEDE,
Jóvenes de comarcas se capacitan en inteligencia artificial y ciberseguridad
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Jóvenes de comarcas se capacitan en inteligencia artificial y ciberseguridad
Jóvenes de comarcas se capacitan en inteligencia artificial y ciberseguridad
ML | Los jóvenes que participaron de la capacitación.
Zulema Emanuel
18 de junio de 2026

La Embajada de Israel en Panamá, la Fundación Libertario y la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE) unieron esfuerzos para realizar el taller “Pueblos Indígenas 360”, un espacio diseñado para capacitar a cerca de 50 jóvenes de diversas comarcas en áreas clave como la inteligencia artificial y la ciberseguridad.

Anya Yonatan Leus, viceembajadora de Israel, destacó el valor de que el conocimiento sea transmitido por profesionales de las mismas comarcas formados en el extranjero: “El concepto es que los jóvenes que estudiaron en Israel en los cursos de la Agencia Israelí de Cooperación para el Desarrollo (MASHAV) llegan ahora aquí y dan a su comunidad este conocimiento. En Israel entendemos muy bien la importancia de guardar la tradición, pero también hay actualizarse con todos los desafíos y la información que nos brinda el mundo moderno”, expresó Leus.

$!Jóvenes de comarcas se capacitan en inteligencia artificial y ciberseguridad

Este proyecto busca brindar una plataforma innovadora para fortalecer los vínculos entre la cooperación internacional que brinda Israel por medio de su la Agencia Israelí de Cooperación para el Desarrollo (MASHAV) y los pueblos indígenas de Panamá.

El mayor problema que estamos teniendo es la falta de conocimiento en cómo ellos se adaptan a esta sociedad que les quiere brindar el apoyo, pero no solamente un apoyo de subsidio, un apoyo de brindarles el conocimiento para que ellos se desarrollen.

La seguridad es prioridad ya sea en pueblos indígenas o en la ciudad. Algo que compartí, que aprendí en Israel, es algo que se llama kibbutz, que es cómo trabajar colaborativamente; la ciberseguridad no es un problema técnico, sino humano.

La iniciativa busca descentralizar el acceso a la innovación y fomentar el surgimiento de nuevos liderazgos.
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