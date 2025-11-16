Jornada de esterilización de mascotas supera las 17 mil atenciones

El programa de esterilización de mascotas, “Misión Patitas”, superó las dos mil mascotas atendidas en un solo fin de semana, en el distrito de Penonomé, provincia de Coclé. La jornada, organizada por el Despacho de la Primera Dama en colaboración con la fundación Spay Panamá, tuvo lugar en el corregimiento de La Pintada.

Con estas últimas jornadas, el programa ha superado las 17,500 esterilizaciones desde septiembre del año 2024. “No tengo palabras para expresar mi alegría de ver cómo las personas han respondido”, destacó la directora de la Fundación Spay Panamá, Patricia Chan.

“Es importante que las personas entiendan que un ambiente de sobrepoblación animal solo fomenta un ambiente de maltrato, abuso y abandono. Todos nosotros, cooperando juntos con Misión Patitas, podemos lograr una sociedad más humanitaria en Panamá”, reiteró.

Asimismo, Chan destacó: “El mayor desafío es que las autoridades locales entiendan la importancia de esterilizar a los animales. La mayor satisfacción es ver al gobierno central y al Despacho de la Primera Dama entender la causa animal y poder llegar a muchos más animales y sus familias”.

Este fin de semana, la Primera Dama estuvo en Penonomé, donde adelantó que la meta de “Misión Patitas” es terminar el año alcanzando las 20,000 esterilizaciones de mascotas.