Jhonathan Chávez lleva la música típica panameña al Carnaval de la Calle 8 en Miami

El artista panameño Jhonathan Chávez participará este domingo en el Carnaval de la Calle 8 en Miami, considerado uno de los eventos latinos más grandes e importantes de Estados Unidos.

Chávez, acompañado de su agrupación Los Triunfadores, será el encargado de llevar el sonido del acordeón panameño al público internacional como parte de la agenda oficial del festival.

Se detalló que el artista tendrá dos presentaciones durante la jornada de este domingo 15 de marzo. La primera será a las 5:00 p.m., en la tarima de Univisión, uno de los escenarios principales del evento. Posteriormente, a las 9:00 p.m., participará en el cierre latino del carnaval con una presentación en Miami Fire Fighters.

“La participación de Jhonathan Chávez marca un momento importante para la música típica panameña, que busca seguir expandiendo su presencia en escenarios internacionales y conectando con la comunidad latina en Estados Unidos”, destacó la organización vinculada a la agenda del artista.

Como parte de su visita a Miami, Chávez también realizará apariciones en medios internacionales. Este lunes, 16 de marzo, participará en el programa matutino Despierta América, transmitido por Univisión, a las 9:00 a.m.

Ese mismo día también estará en el espacio televisivo Toro Loco TV Show, continuando con la promoción de la cultura y la música panameña ante la audiencia latina.