Los Rabanes llevan el ska panameño al Festival Vive Latino en México

La banda panameña Los Rabanes formó parte del Festival Vive Latino en México a través de la participación de su vocalista Emilio Regueira, quien subió al escenario como integrante de Orqueska, un proyecto que reúne a músicos y cantantes emblemáticos del ska en la región.

Conforme al reporte, la presentación del colectivo se desarrolló con gran energía y reunió a artistas de reconocidas agrupaciones del género, entre ellas El Gran Silencio, La Mosca y Los Auténticos Decadentes, quienes compartieron escenario durante el espectáculo.

Durante el concierto, Regueira interpretó el tema “Señorita a mí me gusta su style”, uno de los éxitos más populares de Los Rabanes.

“Señorita a mí me gusta su style”, coreó el público mientras el cantante panameño encendía el ambiente en el escenario Amazon Music del Vive Latino 2026, provocando una entusiasta reacción entre los asistentes.