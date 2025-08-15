Jhonathan Chávez lanza su nuevo álbum “A Veces”

El reconocido artista de música típica panameña, Jhonathan Chávez, junto a su agrupación Los Triunfadores, presentó oficialmente su nuevo álbum A Veces, una producción que reafirma su identidad en el género y que busca conquistar al público “tipiquero”.

El primer sencillo, Se Muere un Hombre, de la autoría de Edgar Hurtado, se estrenó hoy en todas las plataformas digitales acompañado de su video musical. “Es una bomba con la que muchos hombres se van a identificar con aquello que sienten, pero no siempre dicen”, señala la presentación.

A Veces se plantea como contraparte del exitoso álbum anterior Ellas Mandan, esta vez enfocado en las emociones, realidades y situaciones de los hombres, bajo el concepto “Ellas Mandan, A Veces”.

El disco incluye ocho composiciones de reconocidos autores como Edgar Hurtado, Marcelino Guerra Jr., Rubencito Villarreal, Christian Cedeño, Chago Gutiérrez y Samuel Echeona, con seis videoclips dirigidos por Jefferson Correa.

“Este álbum nace de la necesidad de contar historias que también viven los hombres...”, expresó Chávez.