Jay Wheeler ofrece a sus fans beneficios VIP en sus shows en Puerto Rico

El cantante puertorriqueño Jay Wheeler estará llevando la experiencia de sus fans a otro nivel durante sus shows completamente vendidos en el Coliseo de Puerto Rico.

Durante sus conciertos el viernes 17 y sábado 18 de octubre, los fans de Wheeler tendrán la oportunidad única de participar por el “Golden Ticket All Access Fan Pass”, que garantiza una experiencia VIP exclusiva para un ganador y su acompañante en cada show.

Siempre agradecido con sus seguidores, Jay Wheeler ofrecerá a dos afortunados fans la oportunidad de disfrutar de una experiencia VIP inolvidable.

El pase incluye asientos VIP con las mejores vistas, acceso al backstage para ver todo lo que ocurre tras bastidores, un encuentro personal con Jay Wheeler que incluye una foto y un recuerdo exclusivo, además de sorpresas adicionales que solo Jay puede ofrecer.

Participar es sencillo. Los fans pueden completar el formulario de registro aquí. para entrar automáticamente en el sorteo. Se requiere comprobante de compra de los boletos para el concierto, y solo serán elegibles quienes asistan a los shows.

Jay Wheeler se ha destacado no solo por sus presentaciones emotivas y éxitos en las listas de popularidad, sino también por su conexión genuina con los fans. La iniciativa del “All Access Fan Pass” refleja su gratitud y deseo de compartir momentos especiales con quienes han sido parte fundamental de su trayectoria.

Además, Jay Wheeler fue nominado a los Premios Juventud 2025 como Mejor Canción Pop/Rhythm con su éxito “Nota” con Omar Courtz. Incluido en su último álbum, Girasoles, el tema se ha convertido rápidamente en uno de los favoritos de los fans, superando los 30 millones de reproducciones en todas las plataformas.