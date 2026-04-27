Jaime Ellis: 50 años de pura magia y sabor en los escenarios

Panamá se viste de gala para celebrar las cinco décadas de trayectoria de Jaime Ellis, el eterno “Showman de Panamá”. Este 30 de abril, el artista conmemorará sus 50 años de historia con una velada de lujo que promete ser un viaje por la época dorada de nuestra música. Acompañado de grandes amigos y colegas como Carlos Martínez, Arcadio Molinar, Alfredito Payne y Eduardito Ruiz, Ellis demostrará por qué su voz sigue siendo una de las más versátiles y queridas del país.

Su camino al estrellato comenzó con la energía de los Combos Nacionales, dejando huella en agrupaciones legendarias como Los Místicos y Soul Fantastics. Sin embargo, fue su paso de 23 años por la Orquesta Once de Octubre, bajo la dirección del maestro Víctor “Vitín” Paz, lo que terminó de pulir su dominio escénico. Con esta agrupación, Ellis llevó la bandera de Panamá a rincones como Cuba, México y Perú, consolidándose como un referente del bolero, la salsa y el calipso.

En su bitácora de vida destacan momentos que erizan la piel, como aquel en 1984 cuando interpretó el Himno Nacional en el Caesars Palace de Las Vegas, previo a la mítica pelea entre Roberto Durán y Tommy Hearns. Además, su talento le permitió compartir reflectores con titanes de la música como Celia Cruz, Cheo Feliciano y Tito Puente. “Cuando el talento trasciende el tiempo”, la música se vuelve memoria viva, y Jaime Ellis es el mejor ejemplo de esa permanencia.

Tras representar al país en el prestigioso Festival OTI y dirigir su propia agrupación, “Jaime Ellis y su Charanga”, el artista se mantiene más activo que nunca. La celebración de este aniversario no es solo un concierto, sino un homenaje a un estilo único que ha sabido adaptarse a los tiempos sin perder su esencia. Es una cita obligatoria para quienes crecieron con sus canciones y para las nuevas generaciones que deseen conocer el legado de un verdadero maestro del entretenimiento.

La noche del 30 de abril será el escenario perfecto para repasar las distintas etapas de una vida entregada al arte. Entre anécdotas y música en vivo, seguidores y amigos se reunirán para aplaudir a un hombre que ha hecho del escenario su hogar. Como bien resume su trayectoria, esta gala es el reconocimiento a una figura clave que, tras medio siglo de carrera, sigue demostrando que para el talento de Jaime Ellis, el tiempo es solo un aliado.