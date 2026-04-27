Carreteras y turismo, claves en las comarcas

A.Quintero | La tasa de desempleo en las comarcas supera el 4.3%, por lo que líderes comunitarios y economistas consideran necesario invertir en carreteras, la agricultura, el turismo y desarrollar proyectos de infraestructura para generar empleos.

Elvin Flaco, presidente de la Cámara Nacional de Turismo Indígena de Panamá (CANATURI), indicó que “en la comarca Emberá-Wounaan se necesita conectividad con Darién, así como puentes y carreteras asfaltadas para que la gente pueda sacar sus productos y generar sus propias economías dentro de sus territorios”. Además, agregó que “en el caso del turismo hay que buscar alternativas para promoverlo como punto de referencia en las comunidades, ya que hay muchos recursos naturales que pueden aprovecharse”.

En tanto, César Cires, líder social de los pueblos indígenas de Panamá, dijo que “en la Comarca Ngäbe-Buglé se requiere infraestructura de conectividad logística, es imperativo mejorar los caminos de producción”.

Cires añadió que “esto facilitaría que nuestros agricultores lleven el café, el cacao y otros rubros a los mercados nacionales de forma eficiente reduciría costos y aumentaría las ganancias directas para las familias comarcales”.

Agregó que “también se podría crear centros de acopio y transformación de materia prima, donde podamos procesar y empacar nuestros productos como el café o la artesanía. Esto genera empleos locales técnicos y administrativos, y permite que el valor agregado se quede dentro de la comarca”.

Por su parte, el consultor laboral, René Quevedo, detalló que “con excepción de la Comarca Guna Yala, que en 2025 generó 980 empleos (29% formales), el resto de las comarcas perdió 15,587 empleos (4.3% formales), siendo la Comarca Ngäbe Buglé responsable de la mayor parte de esas pérdidas con (9.7%)”.

Quevedo dijo que “con las obras de infraestructura programadas por el gobierno y el apoyo al sector agrícola a través de financiamientos y compra de la producción ayudarán a recuperar la generación de empleo en las comarcas”.