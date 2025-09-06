Ivy Queen y Rauw Alejandro brillan en los Hispanic Heritage Awards 2025

La icónica artista puertorriqueña Ivy Queen se convirtió en protagonista de una noche histórica en los Hispanic Heritage Awards 2025, al entregar el galardón “Vision” al fenómeno mundial de la música latina, Rauw Alejandro.

La ceremonia se llevó a cabo en el prestigioso Warner Theatre de Washington, D.C., y reunió a destacadas personalidades de la música, el arte y la cultura. Ivy Queen, reconocida mundialmente como “La Reina del Reguetón”, conmovió al público con su imponente presencia y palabras de admiración hacia Rauw Alejandro.

Ivy Queen destacó el impacto cultural y la innovación musical que han llevado a Rauw Alejandro a convertirse en uno de los artistas más importantes de su generación. Por su parte, Rauw Alejandro recibió el premio con emoción y gratitud, compartiendo su compromiso de continuar representando a Puerto Rico y a la música latina en los escenarios más importantes del mundo.

La unión de Ivy Queen y Rauw Alejandro en los Hispanic Heritage Awards marcó un momento inolvidable que simboliza la fuerza de dos generaciones de talento boricua. La herencia musical latina sigue conquistando corazones y escenarios en todo el planeta, y este evento es un testimonio de la riqueza cultural y artística de la comunidad hispana en Estados Unidos.

Los Hispanic Heritage Awards son un evento anual que rinde homenaje a las contribuciones más influyentes de la comunidad hispana en Estados Unidos. La ceremonia es un reconocimiento a la diversidad y riqueza cultural de la comunidad latina, y este año no fue la excepción. Ivy Queen y Rauw Alejandro fueron solo dos de los muchos talentos que brillaron en esta edición de los premios.