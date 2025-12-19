Isaac Villaverde, en misión humanitaria en Jamaica

“Mi conexión con Jamaica es muy profunda, me ha hecho muy feliz contribuir con su recuperación”, dijo Villaverde.

El reconocido chef panameño Isaac Villaverde, creador de La Tapa del Coco, ha marcado un hito histórico al convertirse en el primer cocinero del país en unirse a una operación de campo de World Central Kitchen (WCK).

El líder culinario viajó a Jamaica para atender la emergencia provocada por el huracán Melissa, integrándose a una red global que transforma la gastronomía en un alivio directo para quienes más lo necesitan tras un desastre natural.

Para Villaverde, esta misión en Montego Bay fue mucho más que un compromiso profesional; fue un acto de amor hacia una cultura con la que guarda una conexión profunda desde su infancia. Como único panameño en el equipo, Isaac participó en la titánica tarea de preparar y distribuir 47 mil comidas diarias, asegurándose de que cada plato mantuviera el sabor tradicional y el calor humano que caracteriza la labor del chef español José Andrés, fundador de la organización.

“Aceptar esta misión es un capítulo nuevo para Panamá en la ayuda humanitaria”, afirma el chef, quien recalca que el trabajo no termina en los fogones, sino cuando la comida caliente llega a las manos de las personas afectadas.

Su labor subraya la importancia del Chef Corps, una red de líderes culinarios listos para actuar de inmediato ante crisis climáticas, demostrando que la cocina es la herramienta más poderosa para restaurar la esperanza en comunidades devastadas.