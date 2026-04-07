Invitados de talla mundial llegarán al Festival de Cine

El Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF Panamá) regresa con una edición que apuesta por la diversidad cinematográfica. El evento será del 9 al 12 de abril con funciones en el Teatro Nacional, el Museo del Canal, la Ciudad de las Artes y el Teatro Ateneo; además, habrá proyecciones al aire libre en el Biomuseo y en el complejo deportivo Torrijos Carter, en San Miguelito.

“Tenemos mucho cine latinoamericano este año; es más, creo que la gran mayoría de nuestra programación es de la región”, explicó la coordinadora de comunicación, Isabella Acuña. La vocera resaltó la participación de países como Argentina, Brasil, Colombia y Costa Rica, además de Puerto Rico y República Dominicana, sin dejar de lado títulos de otros continentes.

En cuanto a la oferta cinematográfica, el festival presentará una amplia variedad de géneros que abarcan la comedia, el drama, el terror, documentales, musicales y cine familiar. Este año destaca la fuerte presencia del género documental, que incluye la incorporación del primer premio del jurado al Mejor Documental.

El cine panameño también tendrá un espacio importante con cinco estrenos nacionales: Paraíso tropical, El viaje del Condorcet, En busca del indio conejo, Cautiverio y Saloma. Además, se contará con funciones especiales de producciones locales que ya han pasado por cartelera.

A nivel internacional, el IFF contará con reconocidas figuras del cine. Entre los invitados destacan el director guatemalteco Jayro Bustamante, así como las cineastas argentinas Leticia Cristi y Camila Plaate.

También dirán presente el cineasta argentino Manuel Abramovich, quien ofrecerá una masterclass este 9 de abril, de 1:30 a 4:30 p.m., en el Teatro Áurea “Baby” Torrijos; y la productora Leslie Cohen, vinculada a la película de clausura, Milly, la reina del merengue. A ellos se suman talentos locales como el director Abner Benaim y nuevas voces del cine nacional.

Más allá de las proyecciones, el festival también refuerza su oferta de talleres, charlas, paneles y conversatorios. “Son espacios para formar no solo a quienes trabajan en cine, sino también a las personas que desean conocer cómo funciona la industria”, explicó Acuña.