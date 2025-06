Inicia Cata Internacional del mejor café mundo en Chiriquí

A partir de este 3 de junio, el café de lujo de Panamá quedó en manos de un panel de 22 jueces internacionales, para calificar su calidad en la XXIX Cata Internacional del Best of Panamá (BOP).

Los jueces internacionales que llegaron acompañados por 23 jueces invitados, todos, procedentes entre otros de Bermudas, Australia, China, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Canadá y Estados Unidos, tendrán la tarea de seleccionar durante cinco días, las mejores tazas de los 72 lotes del Mejor Café de Panamá, que participan en las categorías de Geisha Lavado, Geisha Natural y Varietales con 24 lotes cada una.

Este certamen premiará los ocho mejores lotes en cada una de las categorías participantes y escogen al Campeón de la Copa Panamá, máximo galardón otorgado al productor que mayor puntaje acumule durante la competencia.

La Cata internacional es dirigida por el australiano Will Young, como juez principal. “Hay más interés de ingresar a la competencia del Best of Panama, porque hacerla añade más presión por descubrir nuevos e increíbles sabores y destacar realmente su calidad”, dijo Will Young, al explicar que a medida que los precios en el mundo de café de especialidad aumentan, es importante enfocarse en la calidad y el sabor de cada café.

“Cada café recibirá el tiempo necesario para analizarlo, para asegurar que sean premiados en el orden correcto, porque tenemos que asegurarnos que sean los mejores cafés” agregó.

Para Ricardo Koyner, presidente de la SCAP, esto demuestra el esfuerzo y la consistencia que por 29 años han realizado los productores panameños de cara a continuar ofreciendo un producto con sabor único, que identifica el terroir de las privilegiadas zonas montañosas de las tierras altas de Chiriquí, lugar donde se cultivan estos granos.

“Hoy inicia la segunda parte y es la Cata Internacional del mejor café de Panamá. Los mejores catadores del mundo están en esta sala de cata. Se dan cita para escoger el café que ganará en cada una de las categorías y los lotes que serán subastados al mundo entero, una vez termine la competencia”, dijo Koyner.

En está cata internacional que se extiende hasta el sábado 7 de junio, escogen a los cafés que serán premiados y los que serán ofertados en la subasta electrónica anual del BOP.