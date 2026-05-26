$!“Influencers” necesitan límites y educación

Luego de múltiples situaciones viralizadas en redes sociales, donde clientes, influencers, creadores de contenido o personas comunes protagonizan conflictos en restaurantes, comercios o espacios públicos por grabar sin autorización o por negarse a cumplir reglas establecidas por los locales. Se generó un debate con varias figuras del espectáculo, sobre los límites del respeto, la privacidad y el comportamiento de algunas personas que, al encender una cámara, parecieran sentirse con más autoridad o privilegios que los demás.

El locutor y bailarín Algis Andrés lamentó que muchas personas utilicen las redes para intimidar o presionar. “Jamás he ido a grabar a un lugar y menos para estorbar a la gente”, resaltó.

Mientras, la locutora Ana Larisa Cabrera explicó que muchas veces no se trata de grabar. “Actúan como si el hecho de documentar algo les diera permiso para invadir espacios o poner su contenido por encima de la comodidad de los demás”, señaló.

Las redes sociales son una herramienta poderosa, donde grabar contenido no da más derechos que los demás y la educación y el respeto sigue siendo la regla principal.