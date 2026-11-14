Indígenas guatemaltecos rinden homenaje a la “eterna presencia” de Miguel Ángel Asturias

Con ritos ancestrales y ofrendas, indígenas despidieron este sábado en un parque arqueológico maya de Guatemala al premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias, cuyas cenizas fueron repatriadas desde Francia medio siglo después de su muerte.

El ritual, presidido por los ajq’ijab’ (guías espirituales mayas), tuvo lugar en Kaminaljuyú, al oeste de la capital guatemalteca.

Las cenizas de Asturias llegaron al recinto dentro de una urna en forma de grano de maíz con el nombre del escritor, sus fechas de nacimiento y muerte, y simbología maya grabados.

El ánfora, rodeado de flores blancas, fue colocado sobre una pequeña mesa de madera frente a un altar sagrado de forma circular y de piedra. “Hoy estamos celebrando algo extraordinario (...) no solo su eterna presencia en Guatemala, sino su eterna presencia en el mundo porque fue un hombre universal”, dijo la premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú.

En la ceremonia, que incluyó aromas de copal e incienso, los indígenas realizaron diferentes ofrendas frente al altar, cuyo interior, conformado por velas y flores, se quema en señal de comunicación entre los vivos, los muertos y la divinidad.

“Hoy nos dignificamos ante la eterna presencia de Don Miguel Ángel Asturias”, cuyo linaje “está vivo”, afirmó Menchú.

Las cenizas del premio Nobel de Literatura llegaron a Guatemala este jueves repatriadas desde Francia, medio siglo después de su muerte, para finalmente ser enterradas en su país el domingo.

Al acto acudieron varias decenas de personas, entre ellas Miguel Ángel Asturias Amado, hijo del escritor, y representantes del gobierno guatemalteco.

“Estoy paralizado por la emoción de este momento muy importante para la familia. Mi padre ha llegado a Guatemala para la unión de los cuatro pueblos de nuestro país”, señaló, visiblemente emocionado, Asturias Amado.

Abogado, escritor y diplomático, Asturias falleció en 1974 a causa de un cáncer en España. Fue enterrado en el camposanto parisino de Père-Lachaise, donde yacen numerosas personalidades como Honoré de Balzac, Édith Piaf o Jim Morrison.

En 1954, tras una invasión financiada por Estados Unidos que truncó una década de reformas democráticas en Guatemala, Asturias fue despojado de la nacionalidad, sus libros fueron prohibidos y salió al exilio.

“Regresa como un hombre grande”, declaró Sandino Asturias, nieto del escritor.

En la noche, las cenizas del escritor fueron llevadas al Palacio Nacional de la Cultura, en la capital, para un homenaje encabezado por el presidente del país, Bernardo Arévalo. Los asistentes depositaron rosas blancas ante un retrato del autor, escoltado por dos guardias con uniforme de gala.

“Asturias nos pertenece a todos”, dijo en su discurso el ministro de Cultura, Luis Méndez Salinas. Volvió “por la puerta grande” y con la “dignidad de haber llevado el nombre de Guatemala muy en alto”, añadió.