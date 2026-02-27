Impulsan una gran innovación agroindustrial

ML | Con éxito concluyó el programa piloto Ideathon y Hackathon IHCAVA, una iniciativa implementada por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), que conecta a productores y empresas agropecuarias con el talento científico y tecnológico en la provincia de Chiriquí, para identificar problemas reales en la cadena de valor agroindustrial y transformarlos en soluciones escalables.

Al respecto la jefa del equipo de Cooperación de JICA en Panamá, Fumiya Naito, destacó que “la Ideathon y Hackathon permitieron articular al sector público, académico y privado en torno a soluciones concretas para el agro, promoviendo la innovación aplicada y el desarrollo de capacidades locales que impulsaron el bienestar económico y social de Panamá”. Señaló que este esfuerzo conjunto con la Senacyt se enmarcó en una cooperación técnica orientada a generar impacto sostenible, fomentando la participación de talento joven,

Por su parte, Gladys Bernett, directora de Innovación Empresarial de la Senacyt, subrayó que “la innovación no nace en el vacío, nace de la creatividad y de la colaboración, cuando el investigador escucha al productor, cuando el conocimiento se conecta con la realidad del territorio”.

Asimismo, mencionó, “hemos incorporado aprendizajes muy valiosos de la filosofía japonesa de co-creación”. De igual manera enfatizó que de los japoneses “aprendemos que la innovación no es un acto individual heroico, sino un proceso sistemático de mejora continua, confianza y disciplina”.