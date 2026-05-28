Impulsan integración de los gremios folclóricos en la Red Nacional de Folklore

La Dirección Nacional de Folklore del Ministerio de Cultura organizó un encuentro con directivos y representantes de diversos gremios, conjuntos y asociaciones folclóricas de todo el país, con el propósito de presentar las ventajas estratégicas y el impacto cultural que representa la incorporación formal de sus miembros a la Red Nacional de Folklore.

El director de Folklore, José Alberto Sosa, destacó que formar parte de esta plataforma tecnológica e institucional abre las puertas a múltiples beneficios diseñados para el desarrollo sostenible de los artistas, artesanos e investigadores del sector. Entre los principales incentivos destacan el acceso prioritario a talleres de perfeccionamiento, capacitación continua y asesorías técnicas que ofrece el Ministerio de Cultura.

Asimismo, este registro actúa como un aval de identidad cultural que simplifica los trámites para la participación de las agrupaciones en festivales oficiales, ferias nacionales e intercambios internacionales, lo que garantiza una representación equitativa y de alto nivel.

Otro de los puntos medulares abordados en la reunión fue el respaldo institucional que otorga la red en materia de propiedad intelectual y salvaguarda de las expresiones tradicionales panameñas. Al estar debidamente registrados, los gremios adquieren mayor legitimidad y visibilidad ante los fondos públicos de fomento cultural y los programas de patrocinio, lo que facilita la articulación de proyectos comunitarios enfocados en la transmisión del conocimiento ancestral a las nuevas generaciones.