Historia en escena

La cartelera teatral cierra su temporada de enero con musicales, obras infantiles, históricas y galas folklóricas

La ciudad de piedra
Gala Folklórico de Panamá
Los tres cerditos y el lobo
Las Guerreras K-POP
El secreto del Ratón Pérez
Maribel Salomón
27 de enero de 2026

Desde el cierre de la temporada de Gala Folklórica en Panamá hasta musicales y obras infantiles, la temporada de teatro en Panamá para este mes de enero finaliza con fuerza, destacando nuevas propuestas como “La ciudad de piedra”, que llega por primera vez a Las Tablas; “Los tres cerditos y el lobo”, en el Teatro Studio El Telón; “Las Guerreras del K-Pop”, en el Teatro Estrellas y la obra “El Secreto del Ratón Pérez, en el Teatro Pacific.

En esta misma temporada de enero, el público puede encontrarse con relatos históricos del país, obras para niños y niñas de personajes icónicos y montajes pensados para disfrutar en familia.

Por otra parte, El Teatro Nacional mantendrá en el escenario las última fechas para cerrar oficialmente la Gala Folklórica de Panamá 2026 con la participación de siete agrupaciones de danza invitadas que se estarán presentado el 31 de enero y el 1 de febrero.

