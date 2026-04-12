Herrera ya tiene candidata para Miss Universo

El concurso regional Miss Universe Herrera presentó a su candidata para el certamen 2026: Isabel Lourdes Sánchez Baule.

Con 21 años, Isabel Lourdes nació y creció en la ciudad de Chitré, llevando con orgullo sus raíces del corregimiento de La Arena, cuna de tradición, cultura y talento artesanal. Con una estatura de 1.77 metros, actualmente cursa estudios en Mercadeo, Promoción y Ventas en la Universidad de Panamá, perfilándose como una joven disciplinada, enfocada y con visión de futuro, informó la organización del evento.

Isabel Lourdes es atleta de flag football, reflejo de su carácter competitivo, constancia y fortaleza. A la par, mantiene un profundo amor por el folclore y las tradiciones herreranas, valores que forman parte esencial de su identidad, describió la organización en sus redes sociales.

Hoy inicia un camino que trasciende la belleza, representando el espíritu, la cultura y el potencial de toda una provincia