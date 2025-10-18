Hermano de mujer que denunció al príncipe Andrés celebra su renuncia a título real

La renuncia del príncipe Andrés a su título real tras nuevas revelaciones sobre sus vínculos con el criminal sexual estadounidense Jeffrey Epstein "reivindica" a Virginia Giuffre, una mujer que lo denunció y que se suicidó este año, afirma su familia.

Andrés, de 65 años, renunció el viernes a su título de duque de York bajo presión de su hermano, el rey Carlos III, quien quiere poner fin al escándalo que avergüenza a la familia real británica.

En un libro póstumo que saldrá a la venta próximamente y cuyos extractos fueron publicados esta semana, titulado "Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice", la estadounidense Virginia Giuffre relata que tuvo relaciones sexuales con Andrés en tres ocasiones distintas, incluido un encuentro cuando era menor de 18 años.

Asegura también que este se comportaba como si tener sexo con ella fuera su "derecho de nacimiento".

El príncipe siempre ha negado las acusaciones de agresión sexual y evitó un juicio en Nueva York tras llegar a un acuerdo millonario con Giuffre, que había iniciado acciones legales en su contra en 2021.

Giuffre, sin embargo, se suicidó en abril pasado a los 41 años de edad.

En declaraciones a la BBC, el hermano de Giuffre, Sky Roberts, dijo que su difunta hermana "estaría muy orgullosa" por la noticia.

"Hoy hemos derramado muchas lágrimas de felicidad y tristeza", declaró Roberts a la BBC el viernes tarde por la noche.

"Creo que de felicidad porque, en muchos aspectos, esto reivindica a Virginia. Todos los años de trabajo que ella dedicó ahora están llegando a algún tipo de justicia", añadió.

El tercer hijo de la fallecida reina Isabel II, que seguirá siendo príncipe, se retiró de la vida pública tras una escandalosa entrevista televisiva en 2019, en la cual no mostró arrepentimiento por su amistad con Epstein ni la menor empatía por las víctimas del financiero estadounidense.

También fue despojado de sus títulos militares en 2022.

En la entrevista, Andrés aseguró que había cortado la relación con Epstein en 2010.

Pero otras revelaciones salieron esta semana en la prensa británica, que afirma que Andrés mintió en esa entrevista porque siguió en contacto con el financiero estadounidense después de esa fecha.

En un mail en febrero de 2011 escribía: "¡sigamos en contacto, volveremos a jugar juntos pronto!", según la prensa.

Epstein, por su parte, fue hallado muerto en prisión en 2019 mientras esperaba ser juzgado por tráfico de menores con fines sexuales.