HBO ha adquirido los derechos de la nueva serie de Javier Bardem “The Spread”

La cadena y servicio de streaming HBO se hizo con los derechos de “The Spread”, una nueva serie de alto voltaje que estará protagonizada y producida ejecutivamente por el ganador del Óscar, Javier Bardem.

El proyecto cuenta con la autoría de Bill Dubuque (cocreador de “Ozark”) y Sean Sansiveri, quienes además fungen como escritores junto con Fifth Season. En la dirección, la ficción estará a cargo de Matthew Vaughn, reconocido cineasta detrás de éxitos como “Kingsman”.

Un thriller de poder y ambición en Miami

Ambientada en Miami, la trama retrata a la ciudad no solo como un paraíso soleado, sino como el emergente “Wall Street del Sur”: una colisión subtropical de titanes industriales, fondos de cobertura de élite, riqueza descomunal, competencia feroz, vida nocturna y diversión a escala industrial.

En este opulento e intenso escenario irrumpe un multimillonario visionario (interpretado por Bardem), quien reúne a un grupo de mentes tan brillantes como ambiciosas y peligrosas para desatar sus estrategias sobre los mercados financieros que impulsan a Estados Unidos. Detrás de sus movimientos se oculta una meta mucho mayor: desplazar el centro de gravedad económico del país hacia Miami y controlar los hilos de cuánto durará la fiesta.