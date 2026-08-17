Cultura

Hay 26 nuevas voces que debutarán en la Feria Internacional del Libro en Atlapa

Hay 26 nuevas voces que debutarán en la Feria Internacional del Libro en Atlapa
Hay 26 nuevas voces que debutarán en la Feria Internacional del Libro en Atlapa
Vanessa Calviño | Llega a la Feria del Libro 2026 con su “Guía para voceros en tiempos de advocacy digital”.
Hay 26 nuevas voces que debutarán en la Feria Internacional del Libro en Atlapa
René Bracho | “Economía Política: Socialdemocracia y las Izquierdas en Panamá (2004–2025), su primer libro.
Hay 26 nuevas voces que debutarán en la Feria Internacional del Libro en Atlapa
Thia Celine Vell | Autora de la obra “Hijo de la Luna”, la cual presentará el 29 de agosto, a las 4:00 p.m., en el Salón Kuna.
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Daniel Piñeres | Es autor de “Perdido en la esperanza”, que sigue la historia de Diego Lárez, un periodista que viaja a un pueblo remoto.
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Jessie Ábrego Bonilla | Hace una reflexión sobre el cambio climático con su libro “Conexión: Cuando el clima cobra sentido”.
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Idianeth Rodríguez | Reveló: “Ojo a la Letra no nació por casualidad. Nació de las enseñanzas de un padre sabio”.
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Diego Pia | Llevará a la FIL su libro “Cuentómetro: 50 historias en 50 palabras”; además hablará sobre las minisagas, el 29 de agosto.
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Wilson Ardila Marchena | Propone “34 Formas para mejorar tu vida” con su primera obra, el 29 de agosto, a las 12:00 p.m.
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Ehrior Sanabria | El próximo 29 de agosto presentará “En esta ciudad todos lloramos por la noche”, Salón Kuna, 5:00 p.m.
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Ivonne Peña | Se inspiró en análisis de expedientes y estudio de la perfilación criminal para escribir “Sombras en el Istmo”.
Zulema Emanuel
17 de agosto de 2026

Una nueva ola de talento literario se abre paso en la Feria Internacional del Libro de Panamá 2026. A través del espacio Nuevas Voces, la vitrina cultural más importante del país dará protagonismo a autores que buscan cautivar a los lectores con miradas e historias diversas.

En esta edición debutarán 26 escritores, entre los que destacan Génesis Amat, Vanessa Calviño, René Bracho, Thia Celine Vell, Luna Lasso, Gianfranco Friedman y Daniel Piñeres, quienes presentarán sus primeras obras.

Los lectores podrán conocer de cerca a esta delegación de emergentes del 25 al 30 de agosto en el stand 95, ubicado en el Área de Los Tapices del Centro de Convenciones ATLAPA.

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