Harán torneo de asados en Brisas del Golf

La cultura del asado competitivo alcanzará un nuevo nivel en el país con “Smoke Arena: Batalla de Naciones”, un torneo que enfrentará a los 16 mejores pitmasters de Panamá y Costa Rica en un formato de eliminación directa. El certamen arrancará este viernes, 21 de agosto, con el sorteo de llaves en Laboratorio BBQ y continuará el sábado 22 en Padel City Brisas del Golf, ubicado en el antiguo Peskaito.

En esta edición, los asadores pondrán a prueba su técnica low & slow utilizando el corte Boston Butt (paleta de cerdo) para preparar el tradicional pulled pork, bajo la estricta evaluación de jueces certificados por la Asociación de Asadores de Panamá (AAP).