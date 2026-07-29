Hallan muerto al DJ francés Kavinsky, autor de “Nightcall”, en su domicilio en París

El DJ Kavinsky, una de las figuras emblemáticas de la escena electro francesa, fue hallado muerto en su domicilio en París, indicó este miércoles a AFP la fiscalía, que abrió una investigación para determinar las causas del deceso.

El artista emblemático de la French Touch, cuyo verdadero nombre era Vincent Belorgey, habría cumplido 51 años el 31 de julio. Según el diario Le Parisien, que avanzó la noticia, su cuerpo sin vida se halló el martes por la noche.

Su canción más conocida era “Nightcall”, que interpretó junto al grupo Phoenix y la cantante belga Angèle durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París-2024.

La fiscalía indicó que se abrió “una investigación para determinar las causas de la muerte”, ya que los primeros equipos de emergencias no hallaron “nada sospechoso” en su domicilio.

“Con la repentina desaparición de Kavinsky, Francia pierde una de sus voces más singulares. Desde la película ‘Drive’ hasta los JJ.OO. de París, el mundo entero vibró con ‘Nightcall’”, escribió en la red social X la ministra de Cultura, Catherine Pégard.

Pianista autodidacta nacido en las afueras de París, Kavinsky se lanzó a comienzos de los años 2000 como telonero de otros nombres de la escena electro como los mundialmente conocidos Daft Punk.

Pero el gran punto de inflexión de su carrera fue “Nightcall”, un éxito de synthwave de ambiente sombrío y tempo ralentizado, que formó parte de la banda sonora de “Drive”, el thriller de éxito de Nicolas Winding Refn, con Ryan Gosling.