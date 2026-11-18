Decenas de cabezas de yeso y fragmentos de estas esculturas fueron halladas en el sitio arqueológico El Mirador, una megaciudad maya en el norte de Guatemala, informaron este miércoles arqueólogos.

La cultura maya tuvo su mayor esplendor en el llamado período clásico (250-900 d.C.) hasta que entró en decadencia en el período postclásico (900-1200 d.C.). Abarcó una extensa área mesoamericana en el sur de México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Belice.

Se trata de unas 40 piezas completas y partes de cabezas hechas con estuco o masa de yeso con forma de deidades mayas que datan del periodo clásico tardío (600-900 d.C.), explicó a periodistas Douglas Mauricio, uno de los investigadores en el sitio.

Muchas de las piezas aún se encuentran en fase de restauración. La AFP pudo documentar de las tres cabezas en un laboratorio de Ciudad de Guatemala.

Enrique Hernández, otro de los arqueólogos en El Mirador, dijo a la AFP que, además de las cabezas, también fueron halladas más calzadas y un asentamiento ubicado en uno de los límites de las "carreteras" en el sur de El Mirador.

Este lugar será investigado para corroborar la "premisa" de que esta megaciudad "tenía la capacidad de controlar toda la región", añadió Hernández.

El Mirador, descubierto en 1930 en el selvático departamento de Petén, es considerada una de las primeras ciudades Estado mayas.

Los nuevos hallazgos se lograron gracias a la tecnología LiDAR (Light Detection And Ranging), un dispositivo que con pulsos de láser mide distancias y detecta formas.

Con mediciones hechas con aeronaves y drones desde 2015, expertos a cargo de la investigación han localizado en El Mirador cientos de asentamientos antiguos y una red de autopistas entre la espesa vegetación de la zona, cercana a la frontera con México.

El Mirador empezó a ser ocupada en el periodo preclásico medio (600-300 a.C.) y su mayor apogeo ocurrió en el preclásico tardío (300 a.C.-250 d.C.).

En el sitio se encuentra también La Danta, una de las pirámides más grandes del mundo, con 72 metros de altura, 600 metros de largo y 300 metros de ancho.