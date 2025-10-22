Guillermo del Toro hace llamado urgente a amantes del cine en México

El cineasta Guillermo del Toro hizo un llamado urgente a quienes aman el cine para acudir a las salas independientes y ver su nueva cinta “Frankenstein”, protagonizada por Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth y Christoph Waltz, misma que se estrenará el próximo 23 de octubre.

La producción de Netflix tendrá exhibición en salas seleccionadas de todo el país, entre ellas la Cineteca Nacional y algunas más de la cadena Cinedot en la República Mexicana.Mientras que en la plataforma de streaming será el 7 de noviembre.

Es por esta razón que Guillermo del Toro hizo un llamado para que asistan a las salas independientes para verla. “Hola amigos, soy Guillermo del Toro, pidiéndoles urgentemente que busquen en su cartelera las salas independientes que están mostrando Frankenstein en México, les mando un saludo y agradezco este esfuerzo y el apoyo que le dan a mi película a través de Pimienta Films. Muchas gracias”, dice el cineasta a través de un video.

El filme del ganador de Oscar está basado en la afamada novela de Mary Wollstonecraft Shelley publicada en 1818, el cual relata la vida de un científico cuya ambición lo hace tratar de crear vida a través de una figura, formada por las partes de otros hombres.