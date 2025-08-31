Guaynaa y Farruko estrenan versión-homenaje de “Hasta el sol de hoy”

Los cantantes puertorriqueños Guaynaa y Farruko estrenan la versión-homenaje de “Hasta el sol de hoy” y anuncian un show en Puerto Rico.

“Hasta el sol de hoy”, es un vibrante cover que rinde homenaje a la icónica canción originalmente interpretada por Edgar Joel y Anthony Colón.

El sencillo, que marca un hito en la nueva etapa de corte tropical de Guaynaa, ya está disponible en las principales plataformas, incluyendo Spotify, YouTube, Apple Music, SoundCloud y Amazon Music.

“Hasta el sol de hoy” es una fusión de géneros, anclada en el latin/salsa, que promete cautivar a los amantes de la música con su ritmo contagioso y su profundo respeto por el material original.

Guaynaa ha elegido la legendaria pieza como parte de una serie de homenajes a los grandes clásicos del género tropical, para honrar y mantener viva la esencia de obras icónicas. Se trata de una transición única del reguetón a la salsa, donde el artista demuestra su dominio de cualquier género.

“Es más que un cover; es una celebración de la música que nos ha marcado y una oportunidad para reintroducir un clásico a nuevas generaciones, siempre con el mayor respeto por la obra y el talento de Edgar Joel”, dijo Guaynaa sen un comunicado.

El artista se mostró feliz por la colaboración de Farruko y porque los reguetoneros se atrevan a hacer salsa con él y disfruten ese género. La colaboración surgió de un encuentro espontáneo en el queFarruko se sintió atraído por la esencia de la canción y la visión de Guaynaa, decidiendo aportar su inconfundible estilo al proyecto.

Guaynaa también anunció recientemente un concierto muy especial en Puerto Rico, en el Coca Cola Music Hall, el próximo 12 de octubre, donde presentará un nuevo formato que refleja su renovada imagen y reinvención artística. Además, incluirá una serie de homenajes y covers a grandes referentes de la salsa.

Guaynaa saltó a la fama con su éxito viral de 2018 “Rebota”, que ingresó a la lista Billboard Hot Latin Songs en 2019. Desde entonces ha evolucionado su sonido bajo el sello Universal Music Latino. Con su estilo juguetón y enérgico, se ha convertido en una de las voces más distintivas del reguetón y el rap latino, con dominio también para la salsa y cumbia.

Farruko por su parte es reconocido por su versatilidad dentro del reguetón y la música urbana latina. Alcanzó fama internacional con éxitos como “6 AM”, junto a J Balvin y el fenómeno global “Pepas”. Con su capacidad para fusionar géneros y reinventarse, Farruko ha marcado tendencia en la música latina contemporánea.