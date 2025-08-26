Gloria Trevi, Rauw Alejandro y Cheech Marín recibirán el Premio Herencia Hispana

El Premio Herencia Hispana se consolida como uno de los reconocimientos más influyentes para la comunidad latina en Estados Unidos, y este año trae novedades que conectan arte, activismo y legado cultural de forma poderosa.

Los Premios Herencia Hispana 2025 se entregarán el próximo 4 de septiembre en el Warner Theater de Washington, D.C., en una gala que será transmitida a nivel nacional por PBS.

Cada septiembre, Washington se convierte en escenario de una celebración que va más allá del reconocimiento artístico. El Premio Herencia Hispana, creado en 1988, no solo honra trayectorias destacadas: revela cómo el arte puede ser trinchera, puente y manifiesto.

Este 2025, la ceremonia se viste de música, memoria y lucha. La cantante mexicana Gloria Trevi será galardonada con el Premio Leyenda, reconociendo no solo sus más de tres décadas en la industria, sino su activismo por los derechos de las mujeres, la comunidad LGTBIQ+ y la niñez vulnerable. Su fundación Ana Dalai ha tejido redes de apoyo donde antes solo había silencio.

Rauw Alejandro, por su innovación sonora que conecta generaciones, será otro de los artistas estelares del Premio Herencia Hispana.

Raúl Alejandro Ocasio Ruiz, conocido como Rauw Alejandro, nació en San Juan, Puerto Rico, el 10 de enero de 1993. Hijo de músicos —su madre corista y su padre guitarrista creció entre melodías y silencios que más tarde se convertirían en himnos urbanos.

Su sueño inicial era el fútbol, pero una lesión lo llevó a reinventarse en la música, donde encontró no solo un escenario, sino una voz propia.

En la lista de los reconocimientos aparece Cheech Marín, puro humor chicano, arte y resistencia.

Richard Anthony “Cheech” Marín, nacido en Los Ángeles en 1946, es mucho más que un ícono de la comedia. De ascendencia mexicana, se convirtió en referente cultural a través del dúo Cheech & Chong, que en los años 70 rompió moldes con humor irreverente y crítica social.

Tras su paso por el cine y la televisión desde Born in East L.A. hasta Spy Kids y Nash Bridges—, Marín se consolidó como coleccionista y defensor del arte chicano, creando una de las mayores colecciones privadas del país. Su activismo cultural ha sido clave para visibilizar la identidad latina en espacios museísticos y educativos.

Además figuran Julissa Prado, empresaria que empodera a mujeres latinas desde la estética y la identidad; Félix Contreras, periodista que ha amplificado las voces invisibles en medios públicos.

Cada uno de estos personajes, desde sus trincheras, convierten el talento en herramienta de transformación. La Herencia Hispana ya no es solo legado: es presente que exige justicia, representación y dignidad.

Con el respaldo de más de 40 instituciones nacionales y el apoyo histórico de la Casa Blanca, este galardón se ha convertido en símbolo de orgullo latino. En tiempos de polarización, su narrativa es clara: la cultura hispana no solo entretiene, también educa, denuncia y sana.