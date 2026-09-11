Getsabel Rodríguez alerta sobre el gran “descarte generacional”

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> Como parte de las iniciativas para cambiar el paradigma del envejecimiento en el país, el 24 de septiembre, en el Hotel Plaza Paitilla, tendrá el Simposio sobre la nueva forma de envejecer con autonomía e independencia.Getsabel Rodríguez manifestó que la cita es de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., y es organizado por la iniciativa Vida Holística. El evento reunirá a especialistas nacionales e internacionales para abordar de manera integral los pilares que garantizan la longevidad activa, abarcando desde la inclusión tecnológica y la educación financiera a través de la banca en línea y propuestas como la arquitectura accesible, las adecuaciones físicas para un hogar seguro hasta el derecho a la afectividad y la sexualidad en la adultez tardía.Rodríguez destacó que la intención es dotar de herramientas a los adultos mayores para que mantengan el control sobre sus vidas y proyectos.