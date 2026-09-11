Getsabel Rodríguez alerta sobre el gran “descarte generacional”

Con casi un 15% de la población por encima de los 60 años y cerca de un 30% de los hogares liderados por un adulto mayor, la escritora y gerontóloga social Getsabel Rodríguez advierte sobre el peso de la discriminación por edad: “Panamá tiene un problema y es que siempre hemos visto la trilogía de juventud, salud y belleza. Si estás en ese radar existes, pero una vez que comienzas a envejecer te consideran un sujeto de descarte”.

Durante su participación en el Metro Podcast, la autora del libro “Cartografía de la vejez” explicó que el retiro debe planificarse desde la juventud y no entenderse como un aislamiento obligado. Rodríguez enfatizó que las personas mayores del siglo XXI buscan mantener proyectos de vida y propósitos activos, destacando que “hablar de la vejez es lo más natural; la vejez no es un tabú ni un estigma, sino una etapa más de la vida con 20 o 30 años por delante de vida útil”.

En cuanto a la longevidad y la permanencia en el mercado laboral, la especialista aclaró que la necesidad de sentirse útiles suele superar a los apuros económicos.

Frente al debate sobre las políticas públicas y la ley de descuentos para jubilados, Rodríguez opinó que “todos tienen razón; nosotros como viejos tenemos derecho a ciertos descuentos, pero es real lo que dice la empresa privada”, por lo que urgió a implementar respuestas estatales integrales, tales como programas de medicamentos accesibles y la creación de un hospital geriátrico especializado.

En cuanto a su obra, “Cartografía de la vejez: Relatos sobre dignidad, memoria y resistencia”, explicó que recoge testimonios reales y reflexiones sobre los procesos emocionales, sociales y familiares que atraviesan los adultos mayores en el país. A través de sus páginas, la obra expone situaciones poco visibilizadas como la reconstrucción personal tras un divorcio a los 60 años, la vivencia del duelo, la soledad elegida y la reivindicación de la autonomía frente a las presiones familiares que buscan infantilizar o relegar a la persona mayor al rol exclusivo de cuidador.

Más allá de analizar el envejecimiento como una etapa biológica, la obra plantea una pregunta que apela a todas las generaciones: ¿cómo queremos vivir nuestra propia vejez? Con un enfoque centrado en los derechos humanos y la autodeterminación, Rodríguez busca romper mitos culturales, incluyendo temas tabú como la afectividad y la sexualidad en la adultez tardía, para invitar al lector a construir desde la juventud un proyecto de vida integral, digno y con propósito para sus años de longevidad.