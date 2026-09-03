George Clooney se convierte por unos instantes en fotógrafo de la AFP

George Clooney acaba de recibir un premio honorífico. Y en un arrebato, el célebre actor entrega su galardón a una fotógrafa de la AFP y le toma una fotografía con su cámara.

Después de recibir el miércoles el León de Oro a su carrera en el festival de cine de la ciudad italiana, la estrella estadounidense posó para una multitud de fotógrafos junto a su amiga y actriz Laura Dern.

Pero entonces se acercó hacia Tiziana Fabi, una fotógrafa que cubre grandes eventos del mundo del espectáculo, el deporte y la política para la AFP.

“Te doy el León”, le dijo. Y añadió: “Yo hago la foto”.

El intercambio entre ambos y la imagen tomada por Clooney de la fotógrafa sonriente con el premio en sus manos se difundieron ampliamente en las redes sociales.

“No sé por qué me eligió a mí”, dijo Fabi sobre su encuentro con el oscarizado actor y cineasta.

“Estaba bastante sorprendida y, al principio, un poco molesta. ¡Simplemente dejó el premio sobre mi regazo y tomó mi cámara!”, contó.

Fabi dijo que Clooney le agradeció efusivamente cuando le devolvió la cámara y Dern le dijo: “¡Enhorabuena!”.

Clooney llegó el miércoles para la inauguración del festival de Venecia, el más antiguo del mundo, y posó ante los fotógrafos que cubren la glamorosa muestra italiana.

También había recibido un reconocimiento de la asociación de fotógrafos de Venecia, en el que posó con ellos y tomó algunas fotos con la cámara de otro fotoperiodista de la agencia italiana ANSA.

Fabi dijo que se quedó asombrada de la habilidad de Clooney con una cámara profesional.

“Hizo cuatro fotos y todas estaban enfocadas. Eran fotos perfectas. ¿Quizá deberíamos contratarlo?”.