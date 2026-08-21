Cultura

Gabriel Jr. sigue la herencia musical de su padre

Gabriel Jr. sigue la herencia musical de su padre
Cortesía | Gabriel Rodríguez Jr., talentoso acordeonista panameño y líder del conjunto Los Constructores del Amor, lleva con orgullo el ritmo y la esencia de la música típica panameña.
Gabriel Jr. sigue la herencia musical de su padre
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ML | Portada del nuevo tema.
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Maribel Salomón
21 de agosto de 2026

Desde los cuatro años, Gabriel Anel Rodríguez Rodríguez, conocido como Gabriel Jr., sintió una conexión especial con la música típica panameña. Inspirado por su padre, Gabriel Alexander Rodríguez, quien tocaba el acordeón, quedó cautivado por sus melodías y sonidos.

A los 12 años comenzó a aprender a tocar el acordeón bajo la guía de su padre y, solo un año después, realizó su primera presentación en un baile en Los Llanos de Cúcuta. Desde entonces, ha formado parte de la música típica e integra la agrupación Los Constructores del Amor.

El músico explicó que la agrupación tiene como base la cumbia típica panameña, con canciones románticas, de amor, dolor y despecho.

Gabriel Jr. también destacó su interés por preservar la identidad cultural del género y acercarlo a las nuevas generaciones. A los jóvenes interesados en la música, les recomendó mantener sus estudios y prepararse profesionalmente.

A nivel profesional, contó que busca consolidarse en la música típica y llevarla a escenarios nacionales e internacionales, manteniendo sus raíces y dejando un legado para las nuevas generaciones.

La agrupación también cuenta con temas como: “A mi amado nazareno”, “Quién lo vio”, “Una flor en mi camino”, “Adicto a tu piel”, entre otros.

Estrena “Ya es tarde tu decisión”

ml | El conjunto está promocionando “Ya es tarde tu decisión”, primer sencillo que el acordeonista graba profesionalmente. El tema es de la inspiración de los compositores veragüenses Rodrigo Rodríguez y Genaro “Nino” Castillo y aborda una historia de dolor y desamor.

Según contó, la canción llegó a su padre cuando él apenas tenía tres años y, 22 años después, decidió grabarla. El nuevo sencillo está disponible en las plataformas digitales y ha recibido buena aceptación del público.

Crónica
de vida

Nació el 7 de julio de 2001, tiene 25 años, es de Veraguas. Actualmente vive en La Colorada de Santiago, pero pasó su niñez y adolescencia en Martín Grande.

Se graduó en la Universidad de Panamá en la Licenciatura en Historia. Su profesorado lo hizo en la Universidad Internacional Nueva Luz.

Es director del conjunto Los Constructores del Amor también es emprendedor y organizador de eventos típicos.

Se desempeña como profesor particular, dando clases y orientaciones académicas. También asesora trabajos de investigación y tesis.

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