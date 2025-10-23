$!Fundación Zero Límite crea conciencia sobre la espina bífida

Cada 25 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Espina Bífida, una fecha que busca visibilizar está condición y promover la prevención.

En Panamá, la Fundación Zero Límite, dirigida por Lara Arosemena, lleva más de diez años trabajando en la creación de conciencia y apoyo a familias afectadas por esta malformación congénita.

“La fundación nació en 2014 con el propósito de orientar, acompañar y apoyar moralmente a las madres y familias de niños diagnosticados con espina bífida. También donamos medicinas, pañales y artículos de primera necesidad, pero sobre todo educamos sobre cómo prevenir la condición”, explicó Arosemena, quien también vive con espina bífida.

Arosemena lamenta que aún exista mucha desinformación sobre el tema. Además, como parte de la conmemoración del 25 de octubre, la fundación realizará jornadas informativas en el Ifarhu y otros puntos de la ciudad, repartiendo material educativo sobre la prevención de esta condición.