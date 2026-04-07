Chiriquí celebra su ferrocarril

La memoria histórica de la provincia de Chiriquí volverá a cobrar vida este 22 de abril con una jornada cultural dedicada a conmemorar los 110 años de la inauguración del Ferrocarril Nacional de Chiriquí.

El evento se desarrollará en los terrenos de la Feria de David, en horario de 4:00 p.m. a 7:30 p.m., y reunirá a ciudadanos, historiadores y amantes del patrimonio en un espacio de encuentro con el pasado.

La actividad busca generar reflexión sobre el impacto social y económico que tuvo este sistema ferroviario, clave en la consolidación de Chiriquí como una de las zonas más productivas de Panamá.

Además, como parte de la jornada realizarán un conversatorio con especialistas en el tema ferroviario, quienes compartirán perspectivas sobre la importancia de este medio de transporte en el desarrollo regional. Asimismo, los asistentes podrán disfrutar de una exposición fotográfica con imágenes antiguas que retratan la infraestructura, el funcionamiento y la época dorada del ferrocarril.