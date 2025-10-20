Fundación Ayoudas Panamá se deslinda de Tiffany García

La Fundación Ayoudas Panamá aclaró este lunes, 20 de octubre, que no mantiene ningún tipo de relación laboral ni vínculo contractual con la señora Tiffany García, señalada recientemente en denuncias públicas por presuntas estafas y actos fraudulentos.

En un comunicado, la organización explicó que García “se acercó a nuestra organización presentándose como voluntaria con el propósito de colaborar en la organización del evento benéfico ‘Quinceaños de Karen Cajar’”, una actividad destinada a celebrar la vida de una de sus beneficiarias, quien padece distonía generalizada.

La fundación indicó que, durante el tiempo en que participó, García formó parte del grupo de apoyo voluntario en la organización del evento, “sin que existiera relación laboral, vínculo contractual o facultad de representación legal otorgada por nuestra Fundación”.

Según el comunicado, tras detectarse “conductas irregulares y ajenas a los principios éticos y de transparencia que rigen nuestro trabajo, decidimos prescindir de su participación”. En ese momento, la entidad optó por no emitir declaraciones públicas para no empañar el espíritu solidario del evento.

No obstante, ante las recientes denuncias que vinculan a García con supuestos fraudes “en perjuicio de múltiples ciudadanos, empresas y organizaciones”, Ayoudas Panamá afirmó sentirse “en la obligación moral, legal e institucional de deslindar a Ayoudas Panamá de cualquier relación o responsabilidad sobre sus acciones personales”.

La fundación también destacó que “no ha autorizado el uso de su nombre, imagen institucional, logotipos, fotografías, eventos ni actividades con fines distintos a su misión benéfica”, y repudió “cualquier intento de instrumentalizar nuestra labor para fines ilícitos o engañosos”.

“Confiamos en que las autoridades competentes llevarán a cabo las investigaciones correspondientes y reiteramos nuestro compromiso con la transparencia, la ética y la defensa de los derechos de las familias a las que servimos”, concluye el comunicado firmado por la Fundación Ayoudas Panamá.