Francia impone examen cívico y de idioma a los no europeos que pidan la residencia

Francia endurecerá a partir del 1 de enero las condiciones para los extranjeros no europeos que quieran acceder a la residencia, con dos nuevos exámenes de conocimientos cívicos y de francés.

Las pruebas forman parte del llamado Contrato de Integración Republicana (CIR) aprobado en enero de 2024.

A partir de 2026, ambos exámenes serán obligatorios para cualquier extranjero no europeo en situación regular en Francia que solicite por primera vez un permiso de residencia plurianual (de entre 2 y 4 años) o de residente permanente.

También deberán realizar los exámenes los candidatos a la naturalización, además de una entrevista personal, que sigue vigente.

El examen de conocimientos cívicos, de pago y con una duración de cuarenta y cinco minutos, se realizará de forma digital en centros de examen autorizados.

Los candidatos deberán responder 40 preguntas de opción múltiple sobre cinco temas: “Principios y valores de la República”, “Derechos y deberes en la vida en Francia”, “Sistema institucional y político”, “Historia, geografía y cultura” y “Vida en la sociedad francesa”.

Para aprobar el examen será necesario obtener un 80 % de respuestas correctas, y superarlo será imprescindible para obtener un permiso de larga duración, sin límite en el número de intentos.

En cuanto al idioma, los extranjeros que quieran establecerse durante varios años en Francia deberán acreditar un diploma, mientras que hasta ahora bastaba con justificar la asistencia a clases de francés. Además, el nivel exigido es más alto.

El Estado ya no financiará el examen, cuyo precio oscila entre 100 y más de 200 dólares.