Francia entregará a Guatemala un bastón indígena que perteneció al escritor Miguel Ángel Asturias

La Biblioteca Nacional de Francia (BnF) entregará a Guatemala un bastón de mando indígena que perteneció al escritor Miguel Ángel Asturias, anunció este lunes la institución a AFP, días después de que la familia del premio Nobel recuperara sus cenizas para repatriarlas a su país.

El presidente de la BnF, Gilles Pécout, explicó que habían decidido ceder al Ministerio de Cultura del país centroamericano algunos objetos “que forman parte del legado” del escritor, pero que les pareció “más legítimo devolver a Guatemala”.

Entre ellos, destacan varias medallas además de un “bastón de mando étnico”, que formaba parte de los archivos legados a la BnF por Asturias, que residió durante largos periodos.

“Queremos extraer de este fondo objetos que nos parece que tienen más sentido en Guatemala que aquí”, agregó Pécout, sin precisar cuándo se llevaría exactamente a cabo la donación.

Este bastón de mando indígena contemporáneo, de casi dos metros de largo, es de madera y tiene en la empuñadura un pájaro blanco esculpido, con una serpiente y dos pequeñas cabezas humanas.

El autor de “El señor presidente” y “Hombres de maíz” recibió este objeto en los años 1960 en Guatemala, cuando las comunidades indígenas lo nombraron de forma simbólica “hijo unigénito de Tecún Umán”, según explicó en varias ocasiones su hijo, Miguel Ángel Asturias Amado.

“Siempre lo colocaba en la cabecera de su cama, pues era el reconocimiento que más amaba”, decía.

El fondo preservado en la BnF incluye el diploma y la medalla del Nobel que Asturias recibió en 1967, así como manuscritos, correspondencia, dibujos, fotografías o escritos sobre discursos.

Dos años antes de su muerte en 1974, Asturias ya expresó su deseo de que quería legar su archivo parisino a esta institución, según correspondencia de la época.

Este anuncio se produce días después de que las autoridades francesas entregaran a la familia del escritor sus cenizas, que hasta ahora reposaban en el famoso cementerio parisino de Père-Lachaise.

Está previsto que los restos del autor guatemalteco lleguen a su país el 12 de noviembre, donde dos días después se realizarán las honras fúnebres en el Palacio Nacional.

Al día siguiente, los restos del “Gran Lengua”, como se conoce al escritor, serán depositados en un monumento en el principal centro cultural del país que lleva su nombre.

En este contexto, la BnF también se comprometió a digitalizar el archivo y a organizar eventos culturales y científicos junto a las autoridades guatemaltecas para impulsar la literatura de Asturias, uno de los seis autores latinoamericanos coronados con el Nobel.